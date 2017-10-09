Хантсман рассказал, чем намерен заняться на посту посла США в России

2017-10-09 12:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Новый посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что намерен работать с руководством РФ для поиска взаимовыгодных решений проблем в двусторонних отношениях России и Соединенных Штатов.

"Для меня очень большая честь стать послом США в России… Ни для кого не секрет, что сейчас отношения между США и РФ находятся на низкой точке. Я рассчитываю работать вместе с российским руководством над изучением возможностей сотрудничества на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений проблем, которые стоят перед нами", — заявил Хантсман в видеообращении, размещенном в официальном аккаунте американского посольства в Twitter.

"Там, где у нас есть разногласия, я буду прямо и открыто представлять ценности и интересы США и с уважением и непредвзято слушать своих собеседников", — подчеркнул новый посол США в РФ.