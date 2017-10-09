В Баку пройдет азербайджано-белорусский бизнес-форум

2017-10-09 12:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку 17 октября 2017 года пройдет азербайджано-белорусский бизнес-форум, сообщает в понедельник сайт Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Бизнес-форум будет организован при поддержке министерства экономики.

В мероприятии примут участие свыше 15 белорусских компаний, специализирующихся в различных сферах экономики.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Беларусью в январе-августе 2017 года составил 93,76 миллиона долларов. При этом на импорт белорусской продукции пришлись 83,85 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Натаван Эфендиева)