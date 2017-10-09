Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий прибыл в Азербайджан

2017-10-09 12:21 | www.oxu.az | 5

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Oxu.Az, в ходе двухдневного визита Ж.-К. Беллард проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

Ожидается его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, в том числе программы ЕС "Восточное партнерство".

Напомним, очередной саммит Восточного партнерства состоится 24 ноября в Брюсселе.

Н.Г.