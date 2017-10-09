На обложках тетрадей Низами Гянджеви указали как персидского поэта – ФОТО

2017-10-09 12:28 | www.oxu.az | 5
На тетрадях, предназначенных для начальных классов, азербайджанский поэт Низами Гянджеви указан как представитель персидской поэзии.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bakupost.az, тетради фирмы Oyal, занимающейся производством и продажей учебных и офисных принадлежностей, используются практически во всех школах страны.
На обложке портрет Низами Гянджеви и надпись: «Абу Мухаммед ибн Юсиф больше известен под псевдонимом Низами Гянджеви. Один из величайших поэтов средневековья, величайший романтический поэт персидской эпической литературы, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистичный стиль».
Отметим и то, что издание учебных пособий осуществляется под контролем Минобразования.