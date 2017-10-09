В Баку откроют новый магазин Apple Premium Reseller

2017-10-09 12:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Торгово-развлекательном центре Port Baku 20 октября откроется магазин Apple Premium Reseller.

Новый Alma Store будет работать в формате шоу-рума: стенды с последними моделями дополнят демо-зона Beats и специальная секция для консультаций и обучения.

Магазин с продукцией Apple займет помещение на первом этаже Торгового центра. Площадь нового Alma Store превысит 170 «квадратов». Он получит современный интерьер по стандартам Apple: мебель привезут из Европы, паркет — из Канады, а стены покроют световыми панелями.

Большое пространство получат стенды с новыми моделями, которые можно будет лично протестировать. Новинкой станет демо-зона Beats с одноименными наушниками. Рядом с ней поставят стол для обучения.

Также в магазине будет функционировать отдельный тренинг-рум для всех желающих близко познакомиться со всеми возможностями продуктов Apple.

Магазин будет выделяться специальной секцией консультаций и обучения Flex Table. Каждый желающий сможет присесть за стол и получить помощь от «гения» Alma Store, в том числе по настройкам. Причем для этого необязательно что-то покупать.

Alma Store в ТРЦ Port Baku станет новым центром притяжения покупателей Apple для Азербайджана. Это не столько витрина с товарами, сколько уютное место, в котором можно одними из первых познакомиться с новинками, протестировать их и воспользоваться консультацией экспертов. Для нас важно создать в нем особую атмосферу для ценителей качественной техники», — пояснили в компании ASBC MMC, выступающей официальным бизнес-партнером Apple в Азербайджане.

В новом магазине соберут практически все устройства от Apple, а новинки будут завозить одними из первых в Азербайджане. Цены будут на рыночном уровне, а в день открытия обещают порадовать специальными промо-предложениями. В Alma Store также будет широкий выбор аксессуаров разных брендов и ценовых категорий.