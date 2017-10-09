"Гранатовый сад" покажут на Фестивале фильмов стран Азии (ФОТО)

2017-10-09 12:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фильм "Nar bağı" ("Гранатовый сад") будет представлен на Фестивале фильмов стран Азии (Asian World Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля. Фестиваль пройдет 25 октября – 2 ноября в Лос-Анджелес (США).

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.

Режиссер-постановщик фильма "Nar bağı" - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях снялись Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после стольких лет отсутствия, все уже не будет, как прежде…

Напомним, фильм "Nar bağı" включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева )