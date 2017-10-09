Еноты могут захватить мир

2017-10-09 12:35 | www.oxu.az | 4

Активность животных в городах всё чаще становится поводом для беспокойства со стороны людей.

Американский биолог Имоджин Канцеллар обеспокоена возросшей активностью енотов в городах и выразила опасение, что однажды они могут "захватить мир", сообщает Oxu.Az со ссылкой на Inverse.

Биолог отметила, что еноты являются умным и быстро обучающимся видом.

Они адаптируются к городской среде и уже сейчас могут открывать канализационные люки и даже останавливать полицейские машины.

Среди причин, побудивших енотов перебираться в мегаполисы, отмечается легкодоступная еда в мусорных баках и возможность проникнуть в жилище человека.

По мнению Канцеллар, с ростом популяции как людей, так и енотов возможность межвидового конфликта всё ближе.

"У енотов тоже есть пальцы, и я уверена, они полностью способны захватить мир", — предостерегла Канцеллар.

Н.Г.