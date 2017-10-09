Еноты могут захватить мир

2017-10-09 12:35 | www.oxu.az | 4
Активность животных в городах всё чаще становится поводом для беспокойства со стороны людей.
Американский биолог Имоджин Канцеллар обеспокоена возросшей активностью енотов в городах и выразила опасение, что однажды они могут "захватить мир", сообщает Oxu.Az со ссылкой на Inverse.
Биолог отметила, что еноты являются умным и быстро обучающимся видом.
Они адаптируются к городской среде и уже сейчас могут открывать канализационные люки и даже останавливать полицейские машины.
Среди причин, побудивших енотов перебираться в мегаполисы, отмечается легкодоступная еда в мусорных баках и возможность проникнуть в жилище человека.
По мнению Канцеллар, с ростом популяции как людей, так и енотов возможность межвидового конфликта всё ближе.
"У енотов тоже есть пальцы, и я уверена, они полностью способны захватить мир", — предостерегла Канцеллар.
Н.Г.