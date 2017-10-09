В Азербайджане похолодает

2017-10-09 12:43 | www.oxu.az | 4

Во вторник, 10 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-17, днем - 20-25, в Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами туман, днем в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 22-27, в горах ночью 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

Министерство предупреждает, что в течение нескольких дней с вечера 10 октября до полудня 14 октября в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди. Местами осадки будут интенсивными, вероятен град, в высокогорных территориях – снег. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов. Может подняться уровень воды в реках.

A.M.

