Аида Имангулиева, покорившая научные высоты неутомимым трудом, занимает особое место в азербайджанской науке - ректор

2017-10-09 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Видный ученый-востоковед, педагог, доктор филологических наук, профессор Аида Имангулиева, покорившая научные высоты своим неутомимым трудом, занимает особое место в азербайджанской науке. Об этом сказал ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Абель Магеррамов.

Отметив, что в Азербайджане женщины продвинулись во многих сферах, ректор сказал, что особое место занимают те, кто был принят в вузы с высокими баллами. «С гордостью хотел бы отметить, что азербайджанские женщины занимают особое место в истории науки нашего народа. Хотел бы назвать имена нескольких женщин-ученых ХХ века, отличившихся умом и мудростью. Такие женщины, как академики Зарифа Алиева, Иззет Оруджева, Рафига Алиева, профессор Аида Имангулиева – это личности, оставившие важный, неизгладимый след в современной азербайджанской науке. Хотел бы особо сказать об Аиде Имангулиевой. Аида Имангулиева, покорившая научные высоты своим неутомимым трудом, занимает особое место в азербайджанской науке. Ее знали не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами», - сказал он.

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