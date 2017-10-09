Фаик Агаев стал звездным послом Болливуда в Азербайджане

2017-10-09 12:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев стал звездным послом Болливуда в Азербайджане, сообщили Trend Life организаторы проекта Bollywood Night.

В спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 11 ноября в 19.00, пройдет грандиозный праздник Bollywood Night, организованный Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (Indian Association Azerbaijan (IAA).

"Индийский кинематограф известен по всему миру, об этом даже даже можно судить по существованию синонима американского Голливуда – индийского Болливуда. И действительно, Индия занимает первенство по количеству снимаемых фильмов за год. Индийские фильмы удивляют своими чувствами, эмоциями и песнями. В каждом проявлении фильма ощущается мир необычной страны Индии. В Азербайджане всегда была особая любовь к индийскому кино, многие актеры являются любимыми для нашего народа. В свое время Баку посещал великий Радж Капур. Кстати, когда я учился на факультете актера музыкального театра в Государственном университеты культуры и искусств, преподаватели настоятельно рекомендовали смотреть эти фильмы, так как в них сливались воедино искусство танца, песни и актерского мастерства", - сообщил Trend Life Фаик Агаев.

Bollywood Night пройдет с участием звезд азербайджанской и индийской эстрады, будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран.. Среди гостей - звезда индийской эстрады Алиша Чинай, которую называют "Индийской Мадонной" и "Королевой поп-музыки Индии". Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты "Made in India", "Zoobie Zooby", "Mujhe Log Bole", "Raja Hindustani", "Sona Sona Roop Hai", "Kajra Re", песни из известных индийских кинофильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д.

Bollywood Night приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и в связи с 70-летием независимости Индии.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Более подробно https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60.

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(Автор: Вугар Иманов)