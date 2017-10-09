Волейболистка сборной Азербайджана будет играть в чемпионате России

2017-10-09 13:12 | www.apa.az | 4

Волейболистка сборной Азербайджана Ксения Позняк продолжит карьеру в России.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», 31-летняя блокирующая успешно завершила переговоры с клубом «Ленинградка».

Она подписала годичный контракт с 82-летним представителем Санкт-Петербурга. Россия станет 4-й страной в карьере Позняк. Наша волейболистка белорусского происхождения играла в Азербайджане за «Азеррейл» и «Локомотив», в Италии за «Парму», в Турции за «Бешикташ».

Отметим, что до Позняк в пользу Суперлиги России сделала выбор и Наталья Мамедова. Она перешла в казанское «Динамо».