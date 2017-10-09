Строительство TANAP временно приостановлено

2017-10-09 12:57 | www.oxu.az | 3

Во время строительства в рамках проекта TANAP на территории деревни Доманич в Турции были найдены древние захоронения эпохи Древнего Рима.

Как передает Oxu.Az, официальные лица TANAP решили прекратить строительные работы. На месте археологи начали раскопки. Находки переданы музею Кютахьи.

Глава музея Кютахьи Метин Тюрктюз сказал, что строительно-буровые работы в рамках проекта TANAP ведутся с повышенной осторожностью.

«До сих пор в этом регионе было обнаружено много таких артефактов», - отметил он.

Л.А.

