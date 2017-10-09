В Баку проходит региональная конференция по киберпреступности (ФОТО)

2017-10-09 12:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По инициативе Международной ассоциации прокуроров (МАО), при организационной поддержке прокуратуры Азербайджана в Баку началась региональная конференция по киберпреступности.

В работе конференции принимают участие около 70 гостей, представляющих различные структуры по борьбе с киберпреступностью, а также делегаты от государств региона.

Заместитель Генерального прокурора Азербайджана - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев сказал, что киберпреступность является одним из наиболее опасных преступлений современности, и поскольку XXI век является веком информационных технологий, проблема киберпреступности также чрезвычайна актуальна.

Секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров отметил, что киберпреступность относится к наиболее опасным преступлениям в мире, однако это явление еще не достаточно серьезно расследовано.

Генсек МАО, начальник отдела Ассоциации по борьбе с киберпреступностью Хан Мораал отметил, что для борьбы с киберпреступностью, приводящей к большим социальным проблемам, необходимо наладить сильное международное сотрудничество.

Работа конференции продолжается обсуждениями на панельных сессиях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)