Стенд Azercell стал самой посещаемой на выставке "Образование и карьера" (ФОТО)

2017-10-09 13:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telecom, постоянно оказывающая поддержку студентам и молодежи, осуществляющая различные социальные проекты, связанные с ними, с момента своего создания по сегодняшний день продолжает свою деятельность в этом направлении. По инициативе Azercell для способных студентов реализуется программа Barama, к тому же, уже несколько лет в рамках Стипендиальной программы, объявляемой компанией, талантливая молодежь, получающая образование в высших учебных заведениях Азербайджана, получает дополнительную стипендию от Azercell. Также, Azercell сотрудничает с ведущими университетами, что способствует укреплению материально-технической базы учебных заведений.

Компания всегда отличается активным участием на ярмарках труда, выставках по образованию и карьеры, проводимых в нашей стране. Компания Azercell и на этот раз не осталась в стороне и приняла участие в выставке «Образование и Карьера», организованной «CaspianEventOrganisers» 6-8 октября. На выставке, состоявшейся в Баку Экспо Центре, с которой ознакомились более 10000 посетителей, стенд Azercell был встречен с большим интересом. На стенде содержалась информация о принципах работы, предпочитаемых критериях при подборе кадров. Здесь также можно было получить информацию о возможностях, созданных в Azercell для студентов и выпускников, о программах и проектах, направленных на развитие молодежи. Представители компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих работать в Azercell, ответили на их вопросы, а также делились советами.

Отметим, что стенд компании Azercell стал первым по количеству посетителей и был удостоен специального сертификата со стороны организаторов выставки.

ООО Azercell, лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и самый крупный капиталист ненефтяного сектора, было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации Азербайджана, охватывает 80 процентов территории, и 99,8 процента населения страны. На сегодняшний день 4,5 миллиона людей выбирает услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, Телефонный центр 24/7, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan İmza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.