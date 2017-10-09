Президент Ильхам Алиев: «Этот год запомнится в истории Азербайджана как год серьезных экономических реформ»

2017-10-09 13:28 | www.apa.az | 4

«Этот год запомнится в истории Азербайджана как год серьезных экономических реформ».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев сказал, что согласно отражающему конкурентоспособность 140 стран отчету Всемирного экономического форума в Давосе, наша страна поднялась с 37 на 35 место и сохранила свое лидерство на пространстве СНГ.

Глава государства довел до сведения, что за 9 месяцев этого года в стране были сделаны серьезные шаги в направлении экономических реформ, созданы всесторонние условия предпринимателям, обеспечено развитие стратегической дорожной карты, запущен механизм поощрения инвестиций. До сих пор было подано более 200 документов о поощрении инвестиций, в результате чего частный сектор привлек в Азербайджан 1,7 млрд. манатов инвестиций. Наряду с этим, в стране был запущен механизм поощрения экспорта.