Президент: «Проекты, в которых Азербайджан принимает участие, носят глобальный характер»

2017-10-09 13:31 | www.apa.az | 4

«За девять месяцев текущего года в нефтегазовом секторе нашей страны произошли значительные события. В прошлом месяце было подписано новое Соглашение по месторождениям «Азери-Чираг-Гюнешли». Работа по проекту «Южный Газовый Коридор» также успешно продолжается».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства сказал, что основная цель – развитие ненефтяного сектора, доходы от нефти направлены на развитие человеческого капитала.

Отметив, что в ближайшее время состоится официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, президент Ильхам Алиев сказал, что проекты, в которых принимает участие Азербайджан и инициатором которых во многих случаях он является, носят глобальный характер. Глава государства подчеркнул, что эти проекты способствуют еще большему укреплению позиции нашей страны в мире.