Наргиз Закирова: Сестра моя Армения, мой дорогой Ереван… – ВИДЕО

2017-10-09 13:04 | www.oxu.az | 4

Российская певица узбекского происхождения Наргиз Закирова дала концерт в Армении.

Как передает Oxu.Az, после концерта певица оставила восторженный комментарий в соцсетях (авторская орфография сохранена):

«Cестра моя Армения! Мой дорогой Ереван! Ты покорил и сразил меня на повал! Этот волшебный вечер, я не забуду никогда! Всё кто сегодня пришёл разделить со мной свою любовь, низкий поклон! Вот уже несколько часов прошло, как отгремела наша с вами вечерина, а мне не спится! Хочется безумно снова к вам! Моя любовь к вам дорогие мои люди, останется на века! Да хранит вас всевышний!».

А.С.

