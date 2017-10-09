В Баку впервые прошло финальное выступление участников занятий по методике «DanceAbility – Инклюзивный Танец» (ФОТО)

2017-10-09 13:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось финальное выступление участников занятий по методике «DanceAbility – Инклюзивный Танец», которые впервые проводились в столице.

Шестидневные занятия и заключительное представление были организованы при поддержке компании «Rapid Solutions» в Центре современного искусства «Yarat». В мероприятии также приняли участие аккредитованные дипломатические представители и деятели культуры. Основатель и художественный руководитель компании «DanceAbility Azerbaijan» Нигяр Султанова- Йылдырым сообщила, что среди участников были как профессиональные, так и любители, люди с нарушениями слуха, с ограниченными физическими возможностями, с синдромом Дауна, студенты и актеры. Она также отметила, что данная методика впервые применяется в Азербайджане и в целом восточных странах. Методика направлена на интегрирование всех участников, а также людей с различными формами инвалидности в общество и жизнь, предоставляя им свободу выражения в форме танца. Вслед за вступительной частью зрители стали свидетелями танцевальной композиции с участием 20 человек. Азербайджан стал первой страной на Кавказе и в восточных странах, где был продемонстрирован новый танцевальный стиль, который был высоко оценен гостями мероприятия.

Отметим, что данная танцевальная методика была разработана Алито Алесси (Alito Alessi) и Карен Нельсон (Karen Nelson) в США в 1987 году. В настоящее время наряду с Азербайджаном независимое представительство организации «DanceAbility» функционирует в Австрии, Финляндии, Гонконге, Мексике и Уругвае.