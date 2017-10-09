Команда "Buta Palace" стала участником чемпионата AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18

2017-10-09 13:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Команда "Buta Palace" стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат формата и масштаба ABL Cup 2017-2018 проводится в Азербайджане впервые, и пройдет на профессиональных полях компании Azfargroup.

Концертно-банкетный комплекс Buta Palace действует с 2009 года. "Бута Палас" – уникальный комплекс, построенный благодаря новейшим технологиям, воссоздающим облик старины, состоит из двух прекрасных залов. Комплекс практически не ограничен в своих возможностях, как с технической, так и с любой другой стороны. В "Бута Палас" на самом высоком уровне проводятся как государственные так и частные мероприятия, от спортивных состязаний и дефиле с прекрасным фуршетом до проведений сказочных банкетов и концертов мировых звёзд. Команда "Buta Palace" активно готовится к организованному компанией ASEP (AZFAR SPORTS EVENTS AND PROMOTION) турниру по мини-футболу в новом формате ABL Cup 2017/18, и надеется на успешное участие в чемпионате.

Напомним, что продолжается регистрация на ежегодный чемпионат ABL Cup 2017-2018. Лицом чемпионата является игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Количество мест для участия в чемпионате ограничено. Полную информацию можно получить на сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebook https://www.facebook.com/ASEPLLC/

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(Автор: Вугар Иманов)