Президент: «Социально-политическая ситуация и экономическое развитие в Азербайджане являются примером для многих стран»

2017-10-09 13:32 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам. Ссылаясь на развитие предпринимательства в нашей стране, президент сказал, что до конца года Национальный фонд поддержки предпринимательства Министерства экономики должен обеспечить льготное кредитование предпринимателей.

Ильхам Алиев подчеркнул важность реализованных за девять месяцев этого года проектов в области дорожной инфраструктуры, добавив, что эти проекты принесут импульс развитию туризма в регионах. «В следующем году будет построено больше сельских дорог. Кроме того, в этом году будет обеспечено орошение 150 000 гектаров земли, в следующем году - еще 100 000 гектаров».

Президент также сказал, что были предприняты важные шаги для обеспечения фермеров сельскохозяйственной техникой, были открыты логистические центры в регионах, на более чем 400 гектарах построены современные тепличные комплексы. «Социально-политическая ситуация и экономическое развитие в Азербайджане являются примером для многих стран».