Ильхам Алиев: Попытки Армении сорвать переговоры не увенчались успехом

2017-10-09 13:21 | www.oxu.az | 4

«Позиция Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорного карабахского конфликта остается неизменной. Территориальная целостность нашей страны не может быть предметом переговоров».

Как сообщает Oxu.Az, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что Азербайджан не допустит создания на своих землях второго армянского государства.

Президент также подчеркнул, что попытки Армении сорвать переговоры не увенчались успехом.

A.M.