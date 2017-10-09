Попытка переворота в Киргизии

2017-10-09 13:40 | www.oxu.az | 4

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ из-за выявления фактов подготовки отдельными политиками беспорядков и попытки переворота в день предстоящих в республике президентских выборов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу главы Киргизи.

"Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране", — говорится в сообщении.

Визит Атамбаева в Сочи был запланирован с 10 по 11 октября.

Вместо Атамбаева делегацию Киргизии возглавит премьер-министр Сапар Исаков.

Н.Г.