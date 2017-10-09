В UNEC новый подход в обучении турецкому языку

2017-10-09 13:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Директор Бакинского института Юнуса Эмре Ибрагим Йылдырым и другие сотрудники института посетили UNEC.

На встрече ректор, профессор Адалат Мурадов, подчеркнув о значении связей с высшими учебными заведениями Турции для UNEC, отметил о всяческих условиях, созданных в направлении развития сотрудничества. Мурадов отметил, что осуществление обмена студентами и преподавателями в рамках заключенных в последнее время двусторонних соглашений, программ двойного диплома, реализации программы Мовланы с около 50 университетами являются образцовым примером динамики развития указанных отношений.

Гости высоко оценили расширение отношений UNEC, самого крупного экономического профиля университета на Южном Кавказе с высшими учебными заведениями Турции. Было отмечено, что такое сотрудничество создает большие условия в обучении турецкому языку в UNEC.

В рамках встречи был подписан протокол относительно развития обучения на турецком языке между UNEC и Бакинским институтом Юнуса Эмре. Протокол включает в себя применение «Модели Института Юнуса Эмре», разработанной в соответствии со стандартами Европейского языкового портфеля и международного обучения языку при обучении турецкому языку в UNEC. В соответствии с документом UNEC и Бакинский институт Юнуса Эмре продолжат совместные научные исследования в направлении обучения турецкому языку.