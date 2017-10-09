В Душанбе обсудят пути развития текстильной и швейной промышленности страны

2017-10-09 13:33 | www.trend.az | 4

Пути развития текстильной и швейной промышленности в Таджикистане обсудят в ходе круглого стола, который состоится завтра в Душанбе, передает НИАТ «Ховар».

Ожидается, что будут участвовать представители текстильных и швейных компаний, торговых ассоциаций, бизнес-структур, консалтинговых компаний, а также соответствующих государственных учреждений и международных организаций.

Круглый стол пройдет в рамках Недели предпринимательства под патронажем Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан, а также при содействии Международного торгового центра.

Ведущие специалисты и эксперты текстильной и швейной промышленности страны обсудят текущую ситуацию в отраслях и пути дальнейшего развития, также проинформируют присутствующих о государственных секторальных программах.