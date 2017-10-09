Власти Турции выдали ордер на арест еще одного сотрудника генконсульства США

2017-10-09 14:10 | www.oxu.az | 7

Турецкие власти выдали ордер на задержание еще одного сотрудника генконсульства США в Стамбуле.

Его подозревают в причастности к организации FETO , которую обвиняют в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sabah.

Ордер на задержание еще одного гражданина Турции, который является сотрудником американской дипмиссии, выдала в воскресенье стамбульская генпрокуратура.

Подозреваемый не покидает территорию генконсульства, чтобы избежать задержания турецкими правоохранителями.

Н.Г.

