Поющий пастух из Азербайджана - герой соцсетей покорил "O Ses Türkiye" (ВИДЕО)

2017-10-09 13:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 стартовал новый сезон вокального шоу "O Ses Türkiye" (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life. В состав жюри входят звезды турецкой эстрады и кино - Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе и Гёкхан Озогуз.

В "слепых" прослушиваниях с песней "Nazəndə sevgilim" принял участие Пярвин Сафаров, пастух из Нефтчалинского района Азербайджана, который ранее прославился в социальных сетях благодаря своему пению.

Поющего пастуха из Азербайджана организаторы O Ses Türkiye нашли через социальные сети и пригласили принять участие в вокальном шоу. А ведущий вокального телепроекта Аджун Илыджалы даже поручил членам команды шоу провести для Пярвина Сафарова экскурсию по Стамбулу.

На голос Пярвина Сафарова повернулись Хадисе, Мурат Боз и Гёкхан Озогуз.

Азербайджанский участник сделал выбор в пользу Мурата Боза, в чьей команде и продолжит участие в шоу.

(Автор: Джани Бабаева)