Россия продала саудитам системы С-400

2017-10-09 14:20 | www.oxu.az | 7
Саудовская Аравия купит у России зенитно-ракетные системы С-400, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
«Подтверждаем, что с Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103», - говорится в заявлении пресс-службы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Информация о том, что Саудовская Аравия купит у России С-400 появилась 5 октября.
Договоренность о сделке была достигнута на встрече президента Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
По некоторым данным, речь идет о закупке Эр-Риядом не менее четырех дивизионов на сумму около двух миллиардов долларов.
Н.Г.