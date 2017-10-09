Россия продала саудитам системы С-400

2017-10-09 14:20 | www.oxu.az | 7

Саудовская Аравия купит у России зенитно-ракетные системы С-400, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Подтверждаем, что с Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103», - говорится в заявлении пресс-службы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Информация о том, что Саудовская Аравия купит у России С-400 появилась 5 октября.

Договоренность о сделке была достигнута на встрече президента Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

По некоторым данным, речь идет о закупке Эр-Риядом не менее четырех дивизионов на сумму около двух миллиардов долларов.

Н.Г.