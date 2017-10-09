"РЖД Логистика" доставила трансформаторы Siemens в Казахстан и Азербайджан

2017-10-09 13:53 | www.trend.az | 7

Филиал АО "РЖД Логистика" в г. Ростове-на-Дону организовал доставку трех силовых трансформаторов Siemens со ст. Масловка Юго- Восточной железной дороги на ст. Койбагор (Казахстан) и ст. Сумгаит (Азербайджан), говорится в сообщении компании.

Специалисты "РЖД Логистики" предоставили клиентам полный комплекс услуг, включающий разработку схем погрузки, крепление груза весом более 75 тонн каждый на железнодорожном подвижном составе и доставку до станций назначения. Получателями выступили покупатели оборудования в Казахстане и Азербайджане.

Проект был реализован в сотрудничестве с управлением движения Юго-Восточной железной дороги за 10 дней.

АО "РЖД Логистика" создано в ноябре 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.