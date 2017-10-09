Минобороны Беларуси и Азербайджана подпишут план двустороннего сотрудничества на 2018 год

2017-10-09 14:07 | www.trend.az | 7

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев проведут переговоры с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, передает Белта со ссылкой на пресс-службе Министерства обороны.

Встреча состоится в рамках официального визита министра обороны Азербайджана в Беларусь, который проходит 8-10 октября.

В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития военного и военно-технического взаимодействия между двумя государствами, а также подписать план двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерствами обороны.

Кроме того, азербайджанская делегация посетит Военную академию, где ознакомится с системой военной подготовки в Беларуси, а также ряд предприятий военно-промышленного комплекса.