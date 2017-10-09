Барзани отложит объявление независимости Иракского Курдистана при снятии Багдадом санкций

2017-10-09 14:26 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент Ирака Усама ан-Нуджейфи по результатам переговоров с курдским лидером.

Как отметил ан-Нуджейфи, Барзани «выразил желание заморозить итоги референдума в обмен на снятие санкций и переход к диалогу» с центральными властями.

В воскресенье курдский лидер провел переговоры с вице-президентами Ирака Усамой ан-Нуджейфи и Айядом Алауи. Политики обсудили варианты выхода из кризисной ситуации, в частности предложили пошаговый план по разрешению разногласий между Эрбилем и Багдадом. Одним из пунктов дорожной карты стало немедленное снятие санкций, введенных иракскими властями в ответ на плебисцит. Официальный представитель офиса иракского премьера Саад аль-Хадиси заявил в свою очередь, что инициатива вице-президентов не отражает позицию Багдада, а встречи проходят без координации с центром.

Эрбиль накануне также посетил спикер Совета представителей (парламента) Салим аль-Джубури. В разговоре с председателем парламента Масуд Барзани выразил готовность к переговорам с Багдадом, но без предварительных условий сторон.

Ранее глава Иракского Курдистана в ответ на предложенную инициативу вице-президента Алауи заявлял, что готов на два года отсрочить создание независимого государства по итогам референдума. За это время, по замыслу иракского политика, должны быть урегулированы существующие разногласия между курдской автономией и Багдадом.

Федеральные власти Ирака не исключают создание конфедерации с Иракским Курдистаном для выхода из политического кризиса, вызванного референдумом о независимости курдской автономии. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной в понедельник в газете Asharq Al-Awsat.

Как заявил изданию член Совета политического руководства Иракского Курдистана Абдалла Варати, «предложение о создании конфедерации передала третья сторона, представляющая соседние с курдской автономией государства», инициатива «была одобрена некоторыми политическими фракциями в парламенте и правительстве Ирака», но «официально представлена не была».

В документе, по словам Варати, подчеркивалось, что «конфедерация является наилучшим в настоящий момент решением для политической ситуации в Ираке и на территории Иракского Курдистана». Однако, как указал курдский политик, Эрбиль может рассмотреть «формирование конфедерации с Багдадом в случае признания центральными властями курдского государства» по итогам плебисцита.

Официального комментария из Багдада пока не последовало.