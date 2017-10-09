Европол может возглавить женщина

2017-10-09 14:24 | www.oxu.az | 6

Впервые Европейское полицейское ведомство – Europol – может возглавить женщина – бельгийка Катрин Де Боль.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Europol.

"Да, это так. Она в числе трех финальных кандидатов", - сказала собеседница агентства.

Министрам внутренних дел стран - членов Евросоюза надлежит до конца года принять решение о назначении нового исполнительного директора Europol в связи с истечением мандата британца Роба Уэйнрайта, который занимает этот пост с 2009 года.

Другими кандидатами на должность главы Europol являются голландец Вил Ван Гемерт и чех Олдрих Мартину.

Н.О.