Нобелевским лауреатом по экономике стал американец

2017-10-09 14:30 | www.oxu.az | 6

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американец Ричард Талер «за вклад в исследование экономического поведения», передает Oxu.Az со ссылкой на Медуза.

Объявление лауреатов премии в области экономики завершило «Нобелевскую неделю».

Ранее были вручены нобелевские премии по медицине (за «биологические часы»), физике (за открытие гравитационных волн), химии (за криоэлектронную микроскопию) и литературе (Кадзуо Исигуро), а также премия мира (Международная кампания по запрещению ядерного оружия).

Н.О.