Баку и школьные годы в песнях и танцах (ФОТО)

2017-10-09 14:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Школьные годы - это самое прекрасное время, когда нужно наслаждаться жизнью и всем, что в ней происходит. Жаль только, что многие это понимают только тогда, когда становятся взрослее…

Школьные годы – самые беззаботные и самые счастливые годы. Прошло много лет, мы изменились, изменится мир вокруг нас, но школа навсегда останется в нашей памяти…Трудно найти человека, который не вспоминал бы о своих школьных годах с любовью и теплотой.

Во-первых, школа дает нам знания, которые помогают проложить дорогу в будущее. Без этих знаний мы не сможем идти дальше. Во-вторых, школьные годы дарят нам много настоящих друзей и знакомых, которые придут на помощь в любой сложный момент нашей жизни. Многие школьные товарищи остаются нашими лучшими друзьями на всю дальнейшую жизнь. С ними приятно вспоминать минувшие годы и стремительно идти вперед, в будущее. Школьная программа не только учит нас арифметике и чистописанию. Очень часто мы ходим на экскурсии, выставки и прочие общественные мероприятия, постепенно познаем этот мир.



И, конечно же, мысли о школе неразрывно связаны для нас с мыслями о своём учителе. Учитель - ответственная профессия. Ведь он в ответе за наши души, от него в большей степени зависит, какими мы будем людьми.

В Баку во Дворце Гейдара Алиева была представлена музыкально-развлекательная программа "Bir ömrə bərabər məktəb illəri" ("Школьные годы – одна жизнь"), сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено ко Дню учителя.

На концерте зрителям была представлена красочная программа юных исполнителей, чтецов, музыкантов и танцоров, различных коллективов, которые порадовали своими интересными номерами. На вечере были представлены песни и танцы народов мира, азербайджанские народные песни, мугам и ашугская музыка, современные ритмы и другие интересные композиции.

(Автор: Вугар Иманов)