Обнародована повестка дня заседания Совета глав МИД стран СНГ

2017-10-09 14:38 | www.oxu.az | 5

Стала известна повестка заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в повестку дня включены 18 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обсудят практические меры по дальнейшему расширению многопланового взаимодействия на пространстве Содружества, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.



По итогам заседания одобренные проекты документов будут вынесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи и Совета глав правительств СНГ 3 ноября в городе Ташкент.



В рамках правоохранительного блока вопросов участники заседания примут решения «О проекте Концепции сотрудничества в противодействии коррупции», «О проекте Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием».



В повестку дня заседания внесены также вопросы о взаимодействии в военной сфере, в частности проект Основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.



Запланировано согласование ряда документов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, среди которых проекты решений «Об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2019 года Годом книги, 2020 года – Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также дальнейший план действий по взаимодействию в области спорта, туризма и молодежной политики в Содружестве на период до 2020 года.

Н.О.

