Политический директор Европейской службы внешних действий прибыл в Азербайджан

2017-10-09 14:19 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Политический директор Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр прибыл с визитом в Азербайджан, сообщил в понедельник Trend глава Отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью делегации ЕС в Азербайджане Денис Данилидис.

Данилидис отметил, что это ознакомительный визит с акцентом на обсуждение подготовки к саммиту Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)