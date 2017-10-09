Песков рассказал о возможном участии руководства Франции в ПМЭФ в 2018 году

2017-10-09 14:21 | www.trend.az | 5

Проработка участия руководства Франции в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году ведется, но объявить о возможности визита туда президента Эммануэля Макрона должен Елисейский дворец, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Ведутся контакты относительно участия на высшем уровне, но я пока не стал бы забегать вперед",- сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию в СМИ о возможности участия Макрона в форуме. "Я не стал бы забегать вперед до объявлений из Парижа",- подчеркнул Песков.

"Разумеется, в Москве заинтересованы в участии французской стороны, Франция является очень важным партнером Российской Федерации. Контакты глав государств Путина и Макрона задали очень позитивную динамику, которая подразумевает, скажем так, наличие возможности не индексировать все отношения на те темы, по которым имеются разногласия, а наоборот идти вперед и развивать нашу кооперацию там, где это возможно. Вот именно исходя из этого, конечно, мы будем рады видеть и французский бизнес на питерском форуме, тем более что французский бизнес давно и широко представлен в самых разных сегментах российского рынка",- сказал пресс-секретарь президента РФ.