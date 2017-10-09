Иран даст решительный ответ США

2017-10-09 14:44 | www.oxu.az | 6
Иран пригрозил США решительными действиями в случае внесения элитных подразделений ВС Исламской Республики - Корпуса стражей исламской революции в список экстремистских организаций.
Позицию Тегерана обозначил в понедельник представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Tasnim.
По словам Гасеми, Иран "надеется, что США не будут продолжать совершать стратегические ошибки", говоря о планах Вашингтона причислить КСИР к террористам.
"Если США сделают это, ответ Ирана будет решительным и жестким", - подчеркнул чиновник.
Ранее командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что КСИР ответит зеркально на шаг США и будет относиться к американским военнослужащим, особенно в зоне Ближнего Востока, как к террористам.