Иран даст решительный ответ США

2017-10-09 14:44 | www.oxu.az | 6

Иран пригрозил США решительными действиями в случае внесения элитных подразделений ВС Исламской Республики - Корпуса стражей исламской революции в список экстремистских организаций.

Позицию Тегерана обозначил в понедельник представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Tasnim.

По словам Гасеми, Иран "надеется, что США не будут продолжать совершать стратегические ошибки", говоря о планах Вашингтона причислить КСИР к террористам.

"Если США сделают это, ответ Ирана будет решительным и жестким", - подчеркнул чиновник.

Ранее командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что КСИР ответит зеркально на шаг США и будет относиться к американским военнослужащим, особенно в зоне Ближнего Востока, как к террористам.

Н.Г.

