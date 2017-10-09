Закрыто уголовное дело в связи со смертью модели

2017-10-09 14:50 | www.oxu.az | 6

Закрыто уголовное дело в связи со смертью модели Лейлы Оруджлу.

Как передает Oxu.Az, адвокат Ирада Джавадова сообщила АПА, что некоторое время назад уголовное дело закрыли, но их об этом не проинформировали.

Ирада Джавадова сказала, что они подадут жалобу в связи с этим.

Адвокат сообщила, что из клиники были запрошены некоторые документы в связи со смертью Л. Оруджлу. Но клиника отказалась предоставлять их.

Отметим, 21 июня модель Лейла Оруджлу была прооперирована иранским врачом Сирусом Гочхани в клинике «Зафаран». После операции Л. Оруджлу скончалась.

По факту в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело по статье 124 (убийство по неосторожности).

А.С.

