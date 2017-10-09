Первый «День открытых дверей» в новом учебном году в UNEC (ФОТО)

2017-10-09 14:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В UNEC в новом учебном году проведен первый «День открытых дверей».

В UNEC в «День открытых дверей», проводимый традиционно первую субботу каждого месяца, ректор, профессор Адалат Мурадов принял сотрудников, студентов университета, родителей и представителей общественности. Обращения к ректору в основном содержали вопросы по распределению учебной нагрузки, педагогической деятельности, восстановления в университет и др. В «День открытых дверей» были рассмотрены более 20 обращений.

Мурадов, выслушав обращения, в связи их оперативным решением дал указания ответственным лицам. Ряд вопросов был решен на месте.

Очередной «День открытых дверей» в UNEC состоится четвертого ноября. Прием сотрудников и студентов UNEC будет проводиться в учебных корпусах каждый вторник в 13:30. Желающие принять участие в приеме для регистрации могут связаться по следующим номерам 146-1-3 или (012) 492 59 03.