Президент Ильхам Алиев: Армения не смогла сорвать переговоры, хоть и пыталась это сделать

2017-10-09 14:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что Армения пыталась сорвать переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, она не смогла этого добиться.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Отметив, что за девять месяцев этого года Азербайджан успешно и всесторонне развивался, и было обеспечено динамичное развитие во всех сферах, глава государства подчеркнул, что экономические показатели страны положительные.

По словам Президента Азербайджана, за девять месяцев этого года ненефтяная экономика выросла на 2,5 процента, что является результатом политики, проводимой за последние годы. Глава государства отметил, что за этот период рост в ненефтяной промышленности составил 3,1 процента, сельском хозяйстве – 2,8 процента, внешний торговый оборот вырос на 7 процентов.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за девять месяцев валютные резервы Азербайджана были на уровне 42 миллиардов долларов.

«Мы думаем о долгосрочном устойчивом развитии», - сказал глава государства, добавив, что экономические возможности страны – одно из основных условий ее независимости. Президент Азербайджана подчеркнул, что выросшие на 4,5 миллиарда долларов валютные резервы являются одним из успехов этих девяти месяцев.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за этот период успешно шел процесс создания новых рабочих мест, и за девять месяцев были созданы 226 тысяч новых рабочих мест.

Отметив, что за прошедший период в стране успешно реализовывались основные инфраструктурные проекты, в том числе строились новые дороги, реализовывались проекты по снабжению питьевой водой, газификации, электроснабжению, мелиорации, глава государства отметил, что осуществление этих мер придает импульс успешному развитию регионов и общему экономическому прогрессу страны. За прошедший период года были построены новые школы, построены и капитально отремонтированы медицинский учреждения. С начала года в центре внимания также было решение социальных проблем вынужденных переселенцев, вопрос их обеспечения жильем.

Говоря о восстановлении села Джоджуг Марджанлы и создании там социальной инфраструктуры, глава государства назвал это историческим событием и отметил, что в 2017 году вынужденные переселенцы будут обеспечены новыми квартирами и этот проект продолжится в следующем году. До сегодняшнего дня, добавил Президент Ильхам Алиев, новыми квартирами были обеспечены свыше 250 тысяч наших соотечественников.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в течение девяти месяцев этого года в стране были достигнуты большие успехи в сфере спорта, на высоком уровне были организованы Игры исламской солидарности.

Глава государства, отметив, что за девять месяцев 2017 года страна укрепила свои позиции на международной арене, подчеркнул, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер. Президент Ильхам Алиев сказал, что за этот период было совершено 14 зарубежных визитов, а Азербайджан посетили главы более 10 государств и правительств, и каждый из визитов был полезен для страны.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев затронул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, отметив, что позиция Азербайджана в этом вопросе остается неизменной, а территориальная целостность страны не является предметом переговоров. Глава государства отметил, что Азербайджан не позволит создать на своей территории второе армянское государство. Президент Азербайджана также подчеркнул, что, несмотря на то, что Армения пыталась сорвать переговоры, она не смогла этого добиться.

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