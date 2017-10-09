В Туркменистане готовят политическую реформу

2017-10-09 14:28 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник озвучил решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты), говорится в сообщении, распространенном туркменским правительством.

В этрапе (районе) Ак бугдай Ахалского велаята (область) - центрального региона Туркменистана сегодня проходило очередное заседание Совета старейшин, с 2008 года исполнявшего роль совещательного органа.

"Со стороны населения часто поступали предложения об изменении юридического статуса Совета с целью совершенствования его деятельности и расширения функций", - приводятся в информации слова туркменского главы.

По его мнению, эти изменения обеспечат большую вовлеченность граждан Туркменистана в политическую жизнь страны. До сих пор, совет собирался ежегодно исключительно для обсуждения вопросов государственного масштаба.

Ежегодные заседания такого формата были необходимы, как было отмечено в соответствующем указе президента "в соответствии с демократическими принципами и традициями туркменского общества, а также в целях использования богатого жизненного опыта старейшин в укреплении единства народа, в совместном обсуждении и решении актуальных вопросов государственного строительства". Напомним, что в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты (Народный совет) являлся высшим представительным органом Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)