Международный банк Азербайджана предлагает специальное предложение по международным картам

2017-10-09 14:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) подготовил специальное предложение для всех желающих приобрести карту VISA Gold. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках кампании, действующей до 18 октября, карты VISA Gold можно будет приобрести по цене VISA Classic, всего за 10 манатов. Пластиковые карты Международного банка Азербайджана можно заказать онлайн.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.