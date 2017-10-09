Эрдоган едет в Украину

2017-10-09 15:00 | www.oxu.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с официальным визитом в Украину, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу.

В Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле президента Эрдогана провожали губернатор провинции Стамбул Васип Шахин, глава стамбульского муниципалитета Мевлют Уйсал и другие официальные лица.

В ходе поездки президента Турции сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, вице-премьер Фикри Ишык, начальник Генштаба Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик, министр по делам окружающей среды и градостроительства Мехмет Озхасеки, министры национальной экономики; транспорта, судоходства и коммуникаций; лесного хозяйства и водных ресурсов; продовольствия, сельского хозяйства и животноводства.

Н.Г.

