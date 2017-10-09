Найдены спутниковые фотоснимки древнейшего геоглифа

2017-10-09 15:10 | www.oxu.az | 4

Спутниковые снимки древнейшего геоглифа, находящегося в районе перевала Дятлова в Свердловской области, обнаружил исследователь радиоэфира и снимков с орбиты Валентин Дегтярёв.

"Самое интересное, что этот поразительный памятник эпохи неолита (я думаю, это близко к истине) ранее никем обнаружен не был.

Находится он всего в 60 километрах на юго-восток от печально знаменитого перевала Дятлова", сообщает Oxu.Az со ссылкой на блог Дегтярёва.

По словам исследователя, длина геоглифа составляет около 10 километров, ширина приблизительно пять километров.

Отмечается, что в грунте среди тайги выбиты десятки рисунков.

Исследователь считает, что находка является доказательством того, что территория вокруг перевала Дятлова была священной для населяющих эти места манси.

Н.Г.