В Азербайджане температура снизится на 5-7 градусов

2017-10-09 14:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром в некоторых местах ожидается слабый туман, ветер северо-западный, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-17, днем - 20-25, в Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем – 50-60 процентов.

Завтра стабильная погода на Абшеронском полуострове будет благоприятна для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман. Однако днем, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются грозовые дожди, умеренный восточный ветер.

Ночью 10-15, днем 22-27, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

После теплой и мягкой погоды, продолжающейся уже несколько дней, с вечера вторника до субботы в районах Азербайджана установится нестабильная погода, временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, прогнозируется град, в высокогорной местности возможен снег. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура снизится на 5-7 градусов по сравнению с предыдущими днями. В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)