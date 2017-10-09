Проверка в аэропорту Дубая за 15 секунд

2017-10-09 15:20 | www.oxu.az | 4

В международном аэропорту Дубая будут установлены биометрические «умные» туннели.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Business Traveller, благодаря им время прохождения паспортного контроля сократится до 15 секунд.

Пассажирам не придется доставать паспорта из сумок. Им достаточно будет лишь задержаться на несколько секунд перед входом в туннель. В это время будет проведено сканирование сетчатки глаза.

После этого нужно будет пройти по туннелю в комфортном темпе — за это время датчики распознают лицо. После проверки пол в коридоре изменится с красного на зеленый, сигнализируя о том, что личность подтверждена.

Сроки запуска сервиса неизвестны.

Летом 2017 года пассажирам в аэропорту Дубая разрешили использовать смартфоны вместо паспортов. Для того, чтобы пройти процедуру контроля по новым правилам, нужно загрузить на телефон специальное приложение.

Н.О.