Самолет Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Вены

2017-10-09 14:56 | www.trend.az | 4

Самолет турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines в понедельник совершил экстренную посадку в аэропорту Вены из-за задымления, пострадавших нет.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газета Kurier, инцидент произошел около 11.00. Пилоту рейса Стамбул-Брюссель пришлось посадить самолет из-за сообщения о задымлении на борту. Самолет встречали пожарные и полицейский вертолет.

В настоящее время неизвестно, какова была причина задымления и было ли это реальное сообщение или ложная тревога. Воздушное судно в настоящее время остается в Вене.