В Международном центре мугама пройдет вечер памяти Адиля Меликова

2017-10-09 15:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 12 октября в 19.00, пройдет вечер памяти видного оперного исполнителя Адиля Меликова, организованный телеканалом Mədəniyyət (Культура), сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие народная артистка Гарина Керимова, заслуженные артисты Гюльназ Исмайлова, Земфира Исмайлова, Инара Бабаева, Илаха Эфендиева, Сабина Вахабзаде, Алиахмед Ибрагимов, Джахангир Гурбанов, Афаг Аббасова, Саида Шарифалиева, Наргиз Керимова, Фарид Алиев, Антон Ферштандт, вокалисты Нина Маркова и Tалех Яхъяев.

Заслуженный артист Азербайджана Адиль Меликов (лирико-драматический тенор) более 40-лет выступал на сцене Государственного академического театра оперы и балета. Создал ряд ярких образов в спектаклях "Кёроглу", "Обманутые звезды", "Скала невесты", "Судьба ханенде" и т.д.

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(Автор: Вугар Иманов)