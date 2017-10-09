В России из-за телефонных террористов эвакуировали почти миллион человек

2017-10-09 15:24 | www.oxu.az | 4

Уже более 960 тысяч человек эвакуировали в 144 городах России после многочисленных сообщений о заложенных в различных зданиях бомбах за последние два месяца, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С 11 сентября звонки о "минировании" поступили на 2,34 тысячи объектов в 144 городах страны. Всего эвакуировано свыше 960 тысяч человек", - приводит РИА Новости слова своего источника в экстренных службах.

Отмечается, что за последние сутки в пяти городах страны, в том числе в Москве, после подобных сообщений было эвакуировано более 30,5 тысячи человек.

Напомним, с 11 сентября силовики вынуждены эвакуировать и проверять "заминированные" торговые центры, ночные клубы, кинотеатры и вокзалы по всей России. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось. Волна телефонного терроризма продолжается по сей день. Ранее в ФСБ сообщили, что сумма ущерба от звонков о "минировании" составила более 300 миллионов рублей.

Н.О.