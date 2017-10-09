Нашлась собака супруги Анара Мамедханова стоимостью 2 тысячи манатов – ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 15:28 | www.oxu.az | 3

Нашлась собака породы чау-чау, принадлежащая супруге Анара Мамедханова Ираде Мамедхановой.

Как передает Oxu.Az, об этом И.Мамедханова сообщила Qafqazinfo:

«Спасибо сотрудникам полиции за помощь. Собаку нашли на одной из улиц, в направлении Шувелана. Собака вышла со двора и пошла в сторону Шувелан. Собака приглянулась одной из семей, живущих на этой улице, и они впустили ее к себе во двор. Они не украли собаку, просто она им понравилась. Мы нашли этот дом, и они вернули нам собаку».

11:50

В Баку украли собаку породы чау-чау.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в поселке Мардакян Хазарского района.

Жительница столицы Ирада Мамедханова, 1970 года рождения, обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный или неизвестные украли с дачи ее собаку породы чау-чау.

На основе обращения проводятся розыскные мероприятия.

Отметим, что Ирада Мамедханова – супруга покойного депутата, бывшего капитана команды «Парни из Баку» Анара Мамедханова.

Также добавим, что стоимостью собаки породы чау-чау превышает 2000 манатов.

A.M.

